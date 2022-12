Sandro Caron troca Secretaria da Segurança Pública do Ceará por Pasta no Rio Grande do Sul

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nas suas redes sociais que o delegado da Polícia Federal (PF) Sandro Caron - que comandava a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) - será o novo titular da Segurança Pública naquele Estado.

"O delegado da PF Sandro Caron será nosso secretário de Segurança Pública. Caron já foi superintendente regional da PF no RS e atualmente respondia pela pasta da Segurança no Ceará. Trará experiência para nos ajudar a combater a criminalidade. Bem-vindo!", anunciou Eduardo Leite, às 12h20 desta sexta-feira (23).

O novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará ainda não foi divulgado. O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas, adiou a coletiva de imprensa que seria realizada na manhã desta sexta (23) para anunciar parte do seu secretariado.

Sandro Caron assumiu a SSPDS-CE em setembro de 2020, em substituição ao também delegado da PF André Costa, que alegou motivos pessoais para deixar a Secretaria.

Nos 2 anos da gestão Caron, o Ceará teve reduções de homicídios (em 2021, foi de 18,3%; e em 2022, era de 10%, na comparação com o ano anterior) e de roubos (em 2021, foi de 10,7%; e em 2022, era de 5,3%).

Antes de assumir a Secretaria no Ceará, Sandro Caron já havia sido superintendente da Polícia Federal no Ceará e no Rio Grande do Sul (onde agora será Secretário da Segurança Pública), comandou a Divisão de Inteligência Policial (DIP) do Departamento de Polícia Federal por 5 anos e foi adido da Instituição na Embaixada do Brasil em Lisboa.

