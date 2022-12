Mortes por crimes violentos caem 23,2% em Fortaleza no mês de novembro

Fortaleza teve redução de 23,2% no índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) do mês de novembro, em comparação ao igual período do ano passado. Balanço da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) aponta que foram 82 ocorrências contra 63.

O Estado também registrou queda, de 17,5%, passando de 285 casos para 235, conforme dados divulgados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Por regiões, o interior Norte teve a maior redução no período, caindo de 78 para 59 casos, ou seja, menos 24,4%. A Região Metropolitana aparece em seguida, com 16,4% de queda, passando de 67 para 56 casos. Já no Interior Sul, o número de CVLIs caiu de 58 para 57, diminuição de 1,7%.

A redução nos índices se deve ao reforço em todo o sistema da segurança pública, em especial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo declaração do secretário da SSPDS, Sandro Caron.

“Isso levou, nos últimos meses, a mais investigações, número maior de mandados de prisão e de prisões qualificadas que vêm retirando das ruas pessoas que estavam praticando homicídios e determinando a prática de crimes”, destacou.

Balanço do ano

No balanço de janeiro a novembro de 2022, o Ceará teve redução 10,1%, segundo a SSPDS. Em igual período do ano passado, foram 3.027 casos contra 2.722 dos onze meses deste ano.

Já a Região Metropolitana apresentou 17% de retração, indo de 847 casos para 703. Em seguida vem o Interior Sul, com 11,3% de diminuição, indo de 666 para 591.

Fortaleza e Interior Norte apresentaram de 5,6% e 5,8 de queda, respectivamente. A Capital foi de 828 casos para 782. Já o Interior Norte foi de 686 para 646 CVLIs.