Homem é preso após cão farejador localizar maconha dentro de caixa de som em Cruz, no Ceará

Um homem foi preso e 500g de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal na tarde dessa quinta-feira (1º), logo após a carga ser encontrada em uma encomenda postal com uma caixa de som. A ação prendeu o destinatário em flagrante enquanto ele tentava receber a encomenda no distrito de Caiçara, na cidade de Cruz.

Segundo a PF, que divulgou boletim sobre a ação, o cão detector de drogas 'Inu' participou da apreensão, realizada em parceria com os Correios.

O cão, da raça belga malinois, apontou a existência de produto suspeito na encomenda despachada em São Paulo. Após o sentido do animal, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF, os exames preliminares realizados confirmaram a droga ocultada nas encomendas postais.

Investigação

A partir de então, as circunstâncias do caso serão investigadas em Inquérito Policial. Ainda conforme a PF, os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão, já que o homem confessou o crime.

Legenda: Foram encontradas 500g de maconha Foto: divulgação/PF

O planejamento do órgão aponta que as ações conjuntas entre PF e Correios devem continuar sendo intensificadas, inclusive em áreas turísticas como Jericoacoara, justamente por conta do aumento da demanda de encomendas postais no fim de ano.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR