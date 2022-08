Região Metropolitana de Fortaleza acumula redução de 19% nos homicídios em 2022; Capital tem aumento

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é a macrorregião do Ceará que acumula a maior redução de homicídios em 2022. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Região teve 556 mortes violentas entre janeiro e julho de 2021 e 449, em igual período de 2022, o que significou uma queda de 19,2%.

A SSPDS destacou que a cidade de Caucaia (que integra a RMF), apresentou redução de 39,3% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), no mesmo comparativo, ao sair de 173 casos, no ano passado, para 105, no ano corrente. Informações sobre as outras cidades não foram divulgadas.

O Interior Sul também apresenta redução nos homicídios, de 9,1%. Entre janeiro e julho de 2021, foram 407 mortes violentas; e em igual período deste ano, 370 casos.

Já Fortaleza e o Interior Norte registram aumento de CVLIs, de 0,4% e 4,7%, respectivamente. O número de mortes cresceu na Capital de 517 para 519 casos, nos sete meses; e na outra macrorregião, variou de 382 para 400 crimes.

1738 mortes foram registradas no Ceará, nos sete primeiros meses deste ano. Em igual período do ano passado, foram 1.862 crimes. A redução acumulada do índice é de 6,7%.

Entre os crimes contra a vida registrados no Estado, em julho último, estão uma tentativa de chacina em Sobral (Interior Norte) que deixou um morto e quatro feridos; o assassinato de um dono de uma pizzaria no Jangurussu, em Fortaleza; e um feminicídio cometido pelo companheiro da vítima, também na Capital.

Fortaleza tem queda de homicídios em julho

No mês de julho de 2022, no comparativo com igual período de 2021, o Ceará teve redução de 2,3% no número de CVLIs, ao sair de 263 casos para 257.

Três macrorregiões do Estado seguiram a mesma tendência de queda, no último mês, no mesmo comparativo. Fortaleza teve a maior redução de mortes violentas, 4,2% (ao cair de 71 para 68 casos). Interiores Norte e Sul reduziram em 3,2% (62 para 60) e 3,6% (55 para 53), respectivamente.

Enquanto isso, a Região Metropolitana de Fortaleza - que tem a maior queda de CVLIs no acumulado do ano - é a única macrorregião que teve aumento de mortes em julho do ano corrente, 76, contra 75 episódios ocorridos em julho do ano passado. A variação foi de 1,3%.

