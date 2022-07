Um morto e quatro baleados em tentativa de chacina em Sobral

Criminosos tentaram cometer uma chacina, no interior do Ceará. Neste domingo (24), uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas por disparos de arma de fogo, no bairro Dom Lustosa, em Sobral.

O atentato foi registrado pela manhã e as vítimas socorridas até a Santa Casa, do Município. Não há informações sobre identificação do morto e estado de saúde dos sobreviventes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará realiza diligências com a finalidade de identificar os suspeitos envolvidos no crime. Até o início da noite deste domingo, ninguém tinha sido preso.

Ainda não se sabe o que motivou o crime. Conforme a Pasta, mais informações devem ser repassadas posteriormente "para não atrapalhar os trabalhos policiais".

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral", disse a SSPDS.

