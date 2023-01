Receita Federal apreende droga avaliada em R$ 100 mil nos Correios do Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu mil pontos de N-Bome, droga sintética com alto poder alucinógeno e valor de mercado de cerca de R$ 100 mil, na unidade dos Correios do Aeroporto Internacional de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (13).

Na operação, também foram apreendidos 100 comprimidos de ectasy e uma pequena quantidade de maconha. Em outras duas encomendas postais foram localizados mil reais em cédulas e seis identidades falsas.

Conforme o órgão, todas as encomendas são provenientes dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e tinham como destino a capital cearense.

Não houve prisões. A droga e os itens falsos serão entregues às autoridades policiais para investigação das circunstâncias do crime em Inquérito Policial.

As encomendas e os entorpecentes foram detectadas por agentes caninos da Receita Federal.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste