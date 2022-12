PRF prende homem que transportava 114 kg de drogas com filho no colo em Fortaleza

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 114 Kg de drogas e prendeu em flagrante dois homens, no KM 11 da BR-116, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (21). Um dos envolvidos no crime estava com o filho, uma criança de cinco anos, no colo.

Segundo informações da PRF, os entorpecentes saíram da Bahia com destino ao Ceará. A droga é avaliada em mais de R$ 600 mil.

Apreensão

Policiais rodoviários federais perceberam atitudes suspeitas do motorista de um caminhão de grande porte durante uma fiscalização de rotina, quando realizaram a abordagem.

A carreta transportava 111 kg de maconha e 3kg de pasta base de cocaína. O condutor do caminhão alegou que receberia R$ 4 mil pelo transporte da droga.

Ainda conforme a PRF, o receptador do entorpecente foi preso em flagrante. Ele estava acompanhado de sua esposa e seu filho de apenas cinco anos. O suspeito teria ido buscar a droga para levá-la ao destino final.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao caminhão e à droga.