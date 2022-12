Mais de mil comprimidos de ecstasy são apreendidos em encomendas nos Correios em Fortaleza

Mais de mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos pela Receita Federal em duas encomendas postais no Centro de Distribuição dos Correios em Fortaleza, na manhã da última terça-feira (6).

De acordo com o órgão, a droga, que estava escondida em brinquedos e DVDs, foi enviada de São Paulo, com destino a Sobral, no Interior do Ceará, e do Rio de Janeiro, com destino à capital cearense. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Vídeo mostra apreensão de ecstasy em Fortaleza

A apreensão contou com o auxílio do agente canino Saymon, da raça pastor alemão. As encomendas foram encontradas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 3ª Região Fiscal.