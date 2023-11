Quem é o 'Marcola' cearense, apontado como chefe de facção carioca e aliado de 'Majestade'

No mundo do crime, 'Marcola' é um apelido famoso do chefe máximo de uma facção criminosa paulista, preso na Unidade Penitenciária de Segurança Máxima de Brasília: Marcos Willians Herbas Camacho. Mas uma facção rival, de origem carioca, com atuação no Ceará, também tem o seu 'Marcola': Marcus Vinícius Nepomuceno Serpa Filho, detido no Sistema Penitenciário cearense. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) negou um pedido da defesa do cearense e o manteve preso, no último dia 14 de novembro.

Marcus Vinícius foi apontado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) como uma liderança da facção carioca nos bairros Vila União e Joaquim Távora, em Fortaleza. Segundo a denúncia do MPCE, o acusado se especializou no serviço de "delivery" de drogas, "entregando em domicílio, em bares ou qualquer local onde os 'clientes' o requisitassem".

A defesa do preso pediu ao TJCE pela revogação da prisão preventiva do cliente, "alegando que a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na gravidade em abstrato do tipo penal, de modo que nenhum fato tido como criminoso foi praticado pelo paciente após a sua primeira prisão em flagrante, em 25 de novembro de2020. Alega, também, que a segregação cautelar do paciente se consubstancia em antecipação do cumprimento de pena".

E argumentou ainda que "o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, não se utiliza do crime como meio de vida, de maneira que sua liberdade não ocasionará risco à ordem pública ou à instrução criminal, o que possibilitaria a concessão das medidas cautelares diversas da prisão", segundo o acórdão do Tribunal de Justiça.

Entretanto, a 3ª Câmara Criminal rejeitou o pedido de habeas corpus. "Entendo não restar configurado o excesso de prazo que venha autorizar ao paciente a concessão da ordem de soltura, especialmente considerando análise global dos prazos no feito de origem e a complexidade do delito em apuração(promover/integrar/liderar organização criminosa com emprego de arma de fogo; associação para o tráfico de drogas)", considerou a desembargadora relatora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves.

Participação na organização criminosa

O 'Marcola' cearense está, na hierarquia da facção, abaixo de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade', chefe do setor financeiro do grupo criminoso, e de Max Miliano Machado da Silva, o ‘Gordão’ ou ‘Lampião’, número um da facção no Ceará.

Segundo a decisão do TJCE, Marcus Vinicius Nepomuceno Serpa Filho foi preso preventivamente em uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no dia 9 de julho de 2021.

A investigação policial se baseou em uma Interceptação Telefônica, autorizada pela Justiça Estadual, "com o objetivo de identificar as lideranças e os membros da facção criminosa, assim como para apurar acerca da forma utilizada pelos faccionados para manter o esquema criminoso, o tráfico de entorpecentes e de armas de fogo de uso não permitido, e o apoio logístico a atentados criminosos".

O acórdão completa que "referida investigação, denominada 'Operação Guilhotina', teve como marco a expedição de um 'Salve' pelos líderes faccionados aos demais membros do Comando Vermelho, com o objetivo de que os membros do grupo criminoso impedissem o comércio de drogas ilícitas por outros agentes criminosos não associados, e que todos os membros da facção deveriam, a partir daquele momento, pagar uma contribuição mensal pecuniária, a chamada 'caixinha'", completou.