Quatro suspeitos de praticar latrocínio contra funcionário do Metrofor são capturados

Quatro suspeitos de participarem do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o funcionário do Metrofor, Ivo Andrade, de 41 anos, no último dia 27 de dezembro, foram capturados pela Polícia. Três são adolescentes e apenas um, adulto.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) irá conceder coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (3), para divulgar detalhes da captura dos suspeitos, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima, em Fortaleza.

Os investigadores da 2ª Delegacia do DHPP consideram o caso elucidado, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o adulto, um homem de 20 anos, no bairro Henrique Jorge, na última terça-feira (2).

Como aconteceu o crime

Ivo Andrade foi esfaqueado em um assalto, quando chegava para trabalhar, na Avenida J, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã de 27 de dezembro de 2023. Ele trabalhava como funcionário terceirizado, na bilheteria da Linha Oeste do Metrofor.

O bilheteiro também praticava corrida de rua e a sua morte causou comoção entre corredores, nas redes sociais. "Hoje, 27/12/223, acordamos com a triste notícia do falecimento do nosso atleta. Decorrência de um brutal assassinato no seu local de trabalho. Interrompendo sonhos de um atleta de fibra, garra e força de vencer. Um homem íntegro e de um bom coração", publicou uma página de corrida, no Instagram.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (responsável pelo Metrofor) lamentaou a perda morte do funcionário, através de nota: "Todo apoio à família está sendo prestado nesse momento, por meio da empresa terceirizada na qual a vítima era contrada. O Metrofor informa ainda que adota todas as medidas para colaborar com o trabalho da Secretaria da Segurança Pública na identificação dos autores do crime".