Dona de casa e cunhado são mortos a tiros em Maracanaú na véspera de ano novo

Uma mulher de 46 anos e um homem de 42 foram mortos a tiros, na noite deste domingo (31), em Maracanaú. As vítimas são cunhados e estavam na calçada de casa quando o crime ocorreu. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana do município.

Conforme apurado pela TV Verdes Mares, dois suspeitos em uma moto abordaram as vítimas, que estavam na calçada com familiares, e efetuaram disparos de arma de fogo, momentos antes da meia-noite, no bairro Novo Maracanaú.

A mulher seria dona de casa, evangélica, mãe de dois filhos e avó. Já o homem seria o alvo dos suspeitos.

Os dois chegaram a ser levados a uma unidade hospitalar, contudo, não resistiram. O homem chegou a passar por uma cirurgia, mas morreu no hospital.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense(Pefoce) foram acionados para o local do crime. Disse ainda que o caso está sendo investigado para identificar e prender os autores.