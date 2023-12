Homem invade sítio em Cruz e estupra turista de São Paulo que veio passar réveillon no Ceará

Um homem ainda não identificado invadiu um sítio no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará, distante 277Km de Fortaleza, e estuprou uma mulher de 37 anos, que planejava passar a virada do ano no local. A vítima denunciou ter sido abusada sexualmente no fim da noite da última sexta-feira (29) nas margens de uma lagoa.

Três cães que estavam no local morreram envenenados pelo autor do crime, que está foragido. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

Terapeuta e natural de São Paulo, a vítima estava no local com a amiga, proprietária do imóvel junto ao ex-marido, para comemorar o réveillon.

O Diário do Nordeste entrou em contato com os donos do sítio e com a turista violentada para entender o ocorrido. A identidade dos envolvidos será preservada.

O CASO

Segundo a dona do imóvel, ela e a turista chegaram ao imóvel em Cruz na última quarta-feira (27). A ideia era repousar no local e realizar uma festa de réveillon à beira de uma lagoa que fica na propriedade. As duas estavam hospedadas na casa principal do sítio com cinco cachorros de grande porte, cuidados pelo caseiro do lugar.

Na última sexta-feira, elas foram até a lagoa ainda com céu claro para ver como seria a decoração da festa, e trancaram toda a casa. Após voltarem para o imóvel, fecharam novamente todo o lugar. Tanto a vítima como a proprietária do imóvel informaram que dormiram por volta das 21h30.

Mesmo com o lugar sendo destacado como "tranquilo", a proprietária do sítio frisa que a questão da violência no local vem tendo uma escalada "crescente" nos últimos meses. Ela acredita que o caso de estupro contra a amiga foi um crime premeditado.

"Os cachorros estavam em polvorosa quando a gente voltou da lagoa. Uma vizinha minha viu um vulto, mas achei que os cachorros estavam brigando com os do vizinho, o que era comum. Antes de dormir, chequei todas as portas da casa, à exceção de uma janela, que é emperrada. Só fui descobrir isso quando a Polícia já estava lá, quando o fato estava consumado, a janela estava aberta", disse a proprietária do imóvel.

A turista contou que estava dormindo no quarto principal do sítio, quando acordou e se surpreendeu com um homem na sua frente, admirando-a. Ele estava armado com uma faca e pediu dinheiro à terapeuta, que revelou não ter. Após esse momento, o suspeito a levou para o lado externo da casa alegando precisar de ajuda com uma moto que estava com problemas mecânicos próximo à lagoa.

Embora tenha notado nervosismo por parte do homem e notando as intenções dele relacionadas à violência sexual, a turista paulista disse à reportagem ter mantido a calma. Ela acompanhou o suspeito, e ao chegar à lagoa, a moto estava realmente no lugar.

"Quando ele foi me puxando lá para o fundo do quintal, senti que ele foi tirando a vontade de matar, porque ele estava com essa vontade. Eu disse para ele que não iria oferecer resistência e que estava ali para ajudar", relata a vítima.

Vítima em Cruz Sobre o crime No local, na beira da lagoa, ele foi explicando todo o passo a passo do que eu iria fazer, me deitar no chão. No começo eu resisti, e ele começou a me enforcar. Quando eu vi que realmente não ia ter forças para lutar contra ele, eu falei: só não me maltrata e me mata'.

Ainda de acordo com a vítima, após o abuso sexual, o homem pediu que ela retornasse para a casa do sítio. Em seguida, o suspeito fugiu com a moto, e está foragido desde então. Nenhum objeto foi levado.

INVESTIGAÇÃO

Durante todo o período, a dona da casa destaca que nenhum dos cinco cachorros reagiram à ação do suspeito. Ela aponta que os animais foram envenenados. Três deles morreram e outros dois estão internados.

Apesar de o caso ter acontecido na noite da sexta-feira, apenas no fim da noite do sábado (30) a vítima diz ter ido em Fortaleza para fazer exame de corpo de delito.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que apura o caso registrado como estupro, ocorrido em um sítio em Cruz na última sexta-feira.

"Na ocasião, a vítima teve o imóvel invadido por um indivíduo que cometeu o crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas e realizaram diligências. Ocaso foi noticiado por meio de um boletim de ocorrência", pondera a SSPDS.

A secretaria ainda afirma que "segue apurando o caso com o foco de identificar e capturar o autor do crime". Até o momento, ninguém foi preso.

Foram encontrados, próximo ao ato contra a vítima, desenhos não identificados e um nome escrito na areia. A Polícia investiga se existe relação entre as inscrições e o caso contra a turista de São Paulo.

CASOS SEMELHANTES

Não foi a primeira vez que uma turista é estuprada nessa época do ano nas imediações do município de Cruz. A proprietária do imóvel relembra outro caso ainda em 2023, no mês de julho, período de alta estação em todo o Ceará e com alto fluxo de visitantes de outras partes do Brasil e do exterior.

Legenda: A turista Gaia Molinari visitava Jericoacoara pela primeira vez Foto: Reprodução

"Uma mulher da comunidade passou por uma situação parecida. Uma psicóloga da região conseguiu convencer ao homem a não ser estuprada. O modus operandi foi muito parecido, e as características físicas (do suspeito) também. A diferença é de que agora parece estar evoluindo, porque tem veneno para cachorro e efetivamente praticou estupro", expõe.

"Normalmente atacam a casa quando o dono da casa não está presente, eles não querem ser reconhecidos, ou quando tem alguma visita, o que foi o caso", completa.

Em dezembro de 2015, uma turista da Alemanha foi estuprada na praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, cidade vizinha à Cruz. À época, a vítima relatou ter sido violentada sexualmente e ter seus pertences levados.

Um ano antes, em dezembro 2014, a turista italiana Gaia Molinari foi encontrada morta próxima à Pedra Furada, famoso ponto turístico de Jericoacoara.

O caso foi tratado como homicídio. A mulher de 29 anos foi golpeada com um objetos cortantes e morreu após ser estrangulada. Não havia indícios de violência sexual no corpo dela.