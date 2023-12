Após 3 dias de buscas, corpo de adolescente de 16 anos é encontrado no Eusébio

Após três dias desaparecido, um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo (31). O corpo estava em um matagal no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O estudante, identificado como José Rinaldo Holanda Barbosa, saiu de casa na noite da última quinta-feira (28) e não foi mais encontrado.

Veja também

Inicialmente, o destino do estudante era a praça do Polo do Eusébio. Como ele demorou a chegar, os amigos que o aguardavam desconfiaram que algo poderia ter acontecido.

Ainda na noite de quinta-feira, um dos colegas recebeu uma mensagem pelo contato de Rinaldo informando que tinha sido raptado.

Buscas pelo adolescente

Desde então, a comunidade fazia buscas pela região. Amigos e familiares também acompanharam a remoção do corpo do estudante neste domingo. No local, a Perícia Forense, a Polícia Militar e a Polícia Civil acompanharam a ocorrência.

Os peritos não confirmaram a identidade da vítima, apesar do reconhecimento feito pelos próprios familiares. O pai do rapaz foi o responsável por fazer a identificação.

O Diário do Nordeste questionou a Secretaria da Segurança do Ceará (SSPDS) sobre o caso e aguarda retorno.

Com informações do repórter Davi César