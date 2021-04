Processo que apura homicídio durante rebelião em centro socioeducativo de Fortaleza é desmembrado

O processo que tramita no Judiciário cearense para apurar um homicídio e uma tentativa de homicídio dentro do Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider (Cecal) foi desmembrado. Quase três anos após a rebelião com desfecho trágico, os réus pelo crime permanecem presos e aguardando o julgamento, que segue sem data para acontecer. A decisão foi publicada no Diário da Justiça na última semana.

O jovem Anderson Claudejano Abreu Andrade, conhecido como 'Bodó', morreu devido ao motim que teve origem na disputa entre facções rivais dentro do Centro Educacional. Consta nos autos que ele e outro adolescente foram surpreendidos enquanto almoçavam e agredidos com "cossocos" (facas artesanais), pedras e barras de ferro. A segunda vítima sobreviveu aos ferimentos. Ainda na data do fato, a reportagem apurou que um socioeducador foi mantido refém.

A decisão foi proferida pela 5ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza. Para desmembrar o processo, a juíza levou em consideração o número excessivo de réus na ação penal e objetivou não prolongar a prisão provisória. Ao todo, são 14 acusados pelo crime ocorrido em junho de 2018.

Quem são os acusados

Ariano Bruno Ferreira Feitosa

Dom Juan Ferreira de Lima

Fabrício Pimenta de Mesquita

Jorge Luiz de Lima

Iuri Araújo Pereira

Antonio Renato Façanha Martins

Manuel Luiz Mota Félix

Herbson Nascimento da Silva

Vinícius de Oliveira Justiniano

Lucas Pereira Oliveira da Silva

Francisco Edson Pereira do Nascimento

Alex Sousa Ribeirto

José Thiago de Carvalho Moreira

Daniel Marcondes Moraes Ferreira

Denúncia

De acordo com a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em julho de 2018, no dia 6 de junho do mesmo ano, por volta do meio-dia, começou a rebelião no Cecal.

Os envolvidos foram presos em flagrante e as prisões convertidas em preventiva já na audiência de custódia. Se destaca que a manutenção das prisões dos réus é pela gravidade da conduta delituosa.

Ministério Público do Ceará Em local de confinamento, surpreenderam as vítimas com agressões aliadas aos motivos que aparentemente o determinaram, ao que parece, em razão de rivalidade entre facções criminosas, demonstrando sua periculosidade social e a necessidade de se acautelar a ordem pública, notadamente por serem dados à práticas delitivas graves, o que por si só exclui a aplicação das medidas cautelares, por não serem adequadas ao presente caso praticado com extrema violência contra a pessoa"

A denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário ainda no mês de julho de 2018, e os acusados pronunciados em janeiro de 2019. Já em junho de 2020, dois anos após o fato, ficou designada a sessão de julgamento no Tribunal Popular do Júri, agendada para acontecer em setembro de 2020. Devido à pandemia, a sessão não foi realizada.

Na época, a Defensoria Pública do Ceará alegou não encontrar condições de realizar o julgamento nas condições do contexto da pandemia "tendo em vista possíveis problemas técnicos durante o interrogatório dos réus por videoconferência e o fato de o julgamento se alongar por muitas horas, com o uso de máscara, por demais desconfortável a todos que se fazem necessário a sua presença".

O Judiciário concordou pelo adiamento considerando "o momento de crise mundial, em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus". A decisão é que, quando acontecer, o interrogatório dos réus seja feio por meio de videoconferência.