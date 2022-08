Preso policial militar suspeito de matar esposa na Barra do Ceará

O policial militar de 46 anos suspeito de matar esposa no último sábado (20), foi preso nesta terça (23), segundo a Polícia Civil do Ceará. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza cumpriu mandado de prisão temporária.

A vítima de 43 anos foi assassinada a tiros no bairro Barra do Ceará.

No domingo (21), a DDM pediu a prisão dele pelo crime de feminicídio, pedido acatado pelo Poder Judiciário.

"Diligências ocorreram de forma ininterrupta com foco de localizá-lo", detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), em nota.

Após o cumprimento da decisão judicial, nesta terça, o inquérito policial será concluído e encaminhado à Justiça e à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD), que deve realizar as medidas na área administrativa.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, o suspeito está no Presídio Militar, no Centro, onde aguarda audiência de custódia.

Casal se relacionava há um ano

Suspeito e vítima se relacionavam há cerca de um ano. O irmão da mulher contou ao Sistema Verdes Mares que o casal vivia um relacionamento conturbado, com idas e vindas.

Legenda: Marcas de sangue foram limpas pelos vizinhos Foto: Flávio Rovere

Os vizinhos que presenciaram o momento do crime disseram que ouviram tiros e viram a tentativa de fuga da mulher. Ainda assim, ela não conseguiu escapar, foi baleada e morta entre a rua Irapuã e a travessa Pastor, na Barra do Ceará, na manhã de sábado.