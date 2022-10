Policial militar é preso em flagrante por duplo homicídio no bairro Montese, em Fortaleza

Um policial militar e outro homem foram presos em flagrante por suspeita de participação em um duplo homicídio seguido de lesão corporal a bala, ocorrido no bairro Montese, em Fortaleza, na última quinta-feira (14).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram as prisões em flagrante, na última sexta-feira (14).

SSPDS Em nota Os suspeitos são um policial militar de 33 anos e um homem de 28 anos. O crime foi praticado na quinta-feira (13) e resultou nas mortes de dois homens, sendo um de 47 anos e o outro ainda não identificado formalmente."

Uma terceira pessoa também foi atingida por tiros, mas foi socorrida com vida. Uma das vítimas do ataque criminoso seria um motorista de aplicativos, segundo testemunhas.

A reportagem apurou que os suspeitos foram identificados a partir de uma motocicleta utilizada na ação criminosa, que seria do policial militar. O agente de segurança foi preso no exercício da função, em uma base da Polícia Militar no bairro José Walter, na Capital.

A 5ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura a identificação da outra vítima e a motivação do crime.

A SSPDS ressaltou, em nota, que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Secretaria.

Investigação administrativa do caso

[Atualização: 17/10/2022, às 11h44] Após a publicação da matéria, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, em nota, que "determinou instauração de processo disciplinar para devida apuração na seara administrativa, estando este, atualmente, em fase de instrução".

