Pastor de igreja evangélica é assassinado a tiros em Cariré, no interior do Ceará

Um pastor evangélico foi assassinado a tiros na zona rural de Cariré, interior do Ceará, na noite da última sexta-feira (14). O corpo da vítima, identificado como Pedro Lopes Aragão, 57, foi encontrado na manhã deste sábado (15), ao lado da motoneta que ele pilotava.

O crime ocorreu próximo a uma rodovia que liga Cariré e Groaíras. De acordo com testemunhas, o pastor saiu de casa na noite de sexta e foi considerado desaparecido até o corpo dele ser encontrado. A mochila que ele portava estava no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado ainda apura as circunstâncias do homicídio.

Conforme nota emitida pelo órgão, "equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) colheram indícios que auxiliam nos trabalhos policiais".

O caso está sob investigação do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.

