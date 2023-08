Policial civil é assaltado e tem a arma levada na Região Metropolitana de Fortaleza

Um policial civil que estava de folga foi assaltado por criminosos e teve pertences levados - inclusive uma arma de fogo - no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última sexta-feira (11). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que um inspetor foi surpreendido por dois assaltantes, que saíram de um matagal armados e o abordaram, na Rua Coronel Ednardo Weyne, bairro Mangabeira.

Os criminosos levaram uma pistola, uma carteira e um aparelho celular do policial civil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que a Polícia Civil "investiga as circunstâncias de um roubo, registrado nessa sexta-feira (11), no município do Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado".

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência. A PC-CE realiza diligências com o intuito de identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa", acrescenta.

A SSPDS reforçou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.