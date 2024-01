Polícia Militar recupera celulares furtados no último dia do Réveillon de Fortaleza 2024

O terceiro e último dia de festa do Réveillon 2024 no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, contou com a recuperação de seis celulares furtados na região do evento. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou quantos registros de furtos foram feitos durante a festa.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os aparelhos foram encontrados no bairro Passaré, bem distante do local do Réveillon, e dois deles já foram devolvidos aos donos. Um homem de 28 anos foi preso por receptação.

Outra ação policial envolveu a autuação de um homem de 27 anos por dano ao patrimônio público ao danificar uma viatura da PMCE. Ele já registrava antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e roubo de carga.

Apesar disso, o último dia de festividades no aterro foi considerado foi considerado "tranquilo, sem ocorrências de maior gravidade".

A avaliação é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará no balanço parcial divulgado sobre os casos entre o domingo (31) e a segunda (1º).

Ao todo, 1984 agentes, entre policiais civis e militares e bombeiros militares trabalharam noPlano Operacional Réveillon Fortaleza 2024, além do apoio de núcleos estratégicos das forças de segurança do Estado.

Os resultados divulgados ainda são preliminares, e os números totais devem ser consolidados nos próximos dias.

A festa começou na última sexta-feira (29) e acabou no início da manhã desta segunda-feira (1º). No balanço do Corpo de Bombeiros, foram registradas duas ocorrências de prevenção de acidentes na região.