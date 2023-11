Polícia Federal deflagra operação no Ceará contra venda clandestina de eletrônicos importados

A Polícia Federal deflagrou uma operação, na manhã desta quarta-feira (8), para interromper um esquema de importação e comercialização ilícita de produtos no Ceará. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e um no Crato, na Região do Cariri.

Os produtos apreendidos — iPhones, na maioria — serão destinados à Receita Federal. Já outros materiais, como documentos e mídias encontrados nos endereços onde foram cumpridos os mandados, serão ainda utilizados na investigação.

Segundo a PF, há "fortes indícios" de que os investigados estariam usando perfis em redes sociais, com milhares de seguidores e clientes, para comercializar produtos eletrônicos importados clandestinamente, sem nota fiscal e, portanto, sem pagamento de tributos.

As entregas seriam feitas em locais públicos, como praças de alimentação de shoppings e supermercados. Além disso, conforme a Polícia, os investigados estariam divulgando fotos das transações para atrair novas vendas e enfraquecer a concorrência formal de empresas regulares no mercado.

Crimes

Os investigados devem responder, a princípio, pelo crime de descaminho qualificado, com penas de até quatro anos de prisão e multa.

"As investigações continuam, para detalhamento da participação de cada investigado e levantamento da participação de terceiros nos crimes. Os dados da investigação policial serão compartilhados com a Receita Federal do Brasil, para providências aduaneiras", afirmou, em nota, a PF.