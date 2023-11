Quem é Robson Cândido, ex-diretor da Polícia Civil do DF preso por stalking e violência psicológica

Robson Cândido, ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, foi preso na manhã deste sábado (4) — no Distrito Federal. O delegado deixou a direção da corporação em outubro de 2023 após ser acusado de crimes relacionados à Lei Maria da Penha. As informações são do G1.

Segundo o portal de notícias da TV Globo, a prisão foi cumprida pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), que também cumpre mandados de busca e apreensão.

Conforme investigações, viaturas descaracterizadas, celulares corporativos e carros oficiais eram usados para fins ilícitos e particulares do delegado.

Ainda segundo os promotores, os investigados na operação deste sábado interceptaram as ligações telefônicas da ex-amante de Robson Cândido para monitorar a localização dela em tempo real. Dessa forma, teriam sido praticados os crimes de stalking e violência psicológica.

O MPDFT afirma ainda que o delegado da 19ª Delegacia de Polícia, Thiago Peralva, teria inserido o número da mulher em uma interceptação telefônica em curso, que apurava crime de tráfico de drogas.

A defesa de Robson Cândido ainda não se pronunciou sobre o caso.

Denúncias

A reportagem do G1 aponta que o delegado foi denunciado pela esposa e pela ex-amante. Depoimentos prestados pelas vítimas e por uma testemunha contra o ex-diretor geral da Polícia Civil citam perseguições e ameaças.

"Vou te ferrar de verde e amarelo", teria dito Robson à sua esposa, quando os dois decidiram terminar o casamento.

Quem é o delegado Robson Cândido?

Robson Cândido é delegado de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desde 1999.

Ele atuou em diversas Unidades Policiais, com destaque para os cargos de Delegado-Chefe Adjunto da 30ª DP, Delegado-Chefe Adjunto da 15ª DP, Delegado-Chefe Adjunto da 23ª DP, Delegado-Chefe da 23ª DP de 2012 a 2016 e Delegado-Chefe da 11ª DP de 2016 a 2019.

O agente de segurança também foi Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC) de abril/2019 a abril/2021.