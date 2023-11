Chuva em SP deixa três mortos e mais de mil chamados para quedas de árvores

Nesta sexta-feira (3), três pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo. O temporal ainda ocasionou a queda de árvores em diversas regiões.

Segundo a SSP, um homem de 21 anos morreu após uma árvore cair na Avenida Luis Rink, em Osasco, e atingir um muro, que desabou em cima do jovem. A 5° DP de Osasco registrou o caso como morte acidental.

No ABC Paulista, no limite entre Santo André e São Caetano, também foi registrada uma morte. Os fortes ventos na região fizeram com que parte de uma estrutura de alvenaria de uma obra da MRV caísse, atingindo dois colaboradores.

Um deles veio a óbito. Outro sofreu uma fratura e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Santo André. "A empresa lamenta o ocorrido e informa que está prestando toda assistência necessária aos familiares e ao funcionário acidentado", declarou a construtora.

A terceira vítima morreu em Limeira, no bairro Marajoara. Um homem de 27 anos faleceu após a parede de uma obra cair em cima dele.

QUEDA DE ÁRVORES

A ventania provocada pelo temporal derrubou diversas árvores na Grande São Paulo. Em São Caetano do Sul, um vídeo mostra o momento em que uma árvore caiu em cima de um ponto de ônibus. Passageiros que aguardaram no local tiveram que correr para não serem atingidos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram recebidos 1.011 chamados para queda de árvores.