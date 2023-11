Morre Felipe Kirsch, empresário da Kirsch Motorhomes, em acidente de trânsito

Felipe Kirsch, 31, da família proprietária da Kirsch Motorhomes, morreu em Florianópolis, Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira (3), vítima de uma colisão de trânsito na ponte Colombo Salles. Informações são do jornal NH, de Novo Hamburgo.

No TikTok, Felipe tinha 80 mil seguidores e produzia conteúdo sobre motorhomes e veículos recreativos. A Kirsch Motorhomes tem unidades tanto em Novo Hamburgo, onde o empresário morava, como em São José.

O portal ND Mais, de Santa Catarina, informou que, além de Felipe, estavam no veículo no momento da colisão outros passageiros e um motorista. Nenhum teve ferimentos graves.

Informações preliminares dão conta de que o carro aquaplanou e bateu em outro veículo. O empresário foi o único que morreu na hora.

Empresa lamenta morte

No Instagram, a Kirsch Motorhomes lamentou a morte de Felipe e informou que o velório do empresário será neste sábado (4), em Novo Hamburgo.