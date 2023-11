Mãe e filha diagnosticadas e tratadas contra câncer juntas anunciam que estão curadas

Viviane e a filha, Sofia, passaram por momentos difíceis juntas que, agora, se tornaram em boas notícias. A menina, hoje com dez anos, enfrentou uma leucemia, enquanto a mãe recebeu diagnóstico de câncer de mama. Agora, elas anunciaram juntas que estão curadas.

O primeiro diagnóstico veio quando a criança tinha cinco anos, época em que começou tratamento no Hospital do Câncer de Muriaé. Se a dificuldade já era grande, a descoberta da doença de Viviane também abalou a família. O caso foi noticiado pelo portal g1.

"Quando descobri o câncer, meu mundo virou de cabeça para baixo, mas a força que eu encontrei ao lado da minha pequena Sophia foi o que me manteve determinada", contou Viviane na entrevista. Segundo ela, a força da filha a motivou a também persistir pela saúde de ambas.

Tratamento

Agora, após diversas sessões de quimioterapia, as duas receberam a notícia desejada: estão curadas do câncer. Ainda assim, as duas continuam realizando acompanhamento médico periódico.

"É como se o nosso elo fosse uma armadura, e juntas, não havia desafio que não pudéssemos superar, afirmou a mãe. Feliz com a companhia da mãe, a pequena Sophia garantiu ao portal g1 que, agora, sonha em ser hematologista, justamente pensando na possibilidade de cuidar de outros pacientes.