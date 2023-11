Temporal em São Paulo faz avião derrapar no Aeroporto de Congonhas

Um forte temporal que atinge a cidade de São Paulo fez um avião derrapar no Aeroporto de Congonhas na tarde desta sexta-feira (3). Por conta do incidente, a pista principal do local foi fechada para o reboque da aeronave executiva. As informações são do portal Metrópoles.

A Aena, empresa que administra o aeroporto, informou que o jato, que tinha origem de Estrela D’Oeste, teve problemas com os freios durante a aterrissagem na pista principal. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Os ventos de mais de 100 km/h também danificaram um hangar nesta tarde.

“A Aena já iniciou os procedimentos para remover a aeronave no menor tempo possível”, diz nota da empresa. O temporal provocou uma queda de energia na região.

Já o Aeroporto Internacional de Guarulhos informou que sete voos tiveram que ser desviados para outros aeroportos devido à chuva. “Neste momento, o aeroporto está operando para pousos e decolagens”, declarou.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, a capital paulista também ficou toda em estado de atenção para alagamentos por volta de 15h40.

Na Zona Sul de São Paulo, houve uma forte ventania e chuva de granizo.