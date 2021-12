Polícia Federal apreende 200 kg de cocaína em fundo falso de caminhão em Juazeiro do Norte

A Polícia Federal apreendeu, nessa terça-feira (30), cerca de 200 kg de cocaína, que estavam escondidas em um fundo falso de um caminhão, na fronteira de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, com Salgueiro, Pernambuco. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

A ação policial teve origem a partir de investigações efetuadas pela Delegacia do município cearense. Os agentes federais acompanharam o automóvel suspeito e, ao realizar a abordagem, constataram a presença da carga ilícita, que estava escondida em um fundo falso no baú do veículo.