Homem que se passou por jogador de futebol em Fortaleza deixa de pagar nova conta, em Canoa Quebrada

Um homem de 28 anos, que fingiu ser jogador de futebol e não pagou uma conta de mais de R$ 4,3 mil em um bar em Fortaleza, foi liberado e voltou a cometer o mesmo delito: viajou para a Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, e saiu de um estabelecimento comercial sem pagar. Mais uma vez, ele foi detido e liberado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "o representante do estabelecimento compareceu à Delegacia Regional de Aracati e representou criminalmente contra o suspeito, com base no artigo 176 do Código Penal, que consiste em tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou usar meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, com penalidade de 15 dias até dois meses de reclusão".

Por ser crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, mas será investigado, segundo a SSPDS. Em fotografia recebida pela reportagem, o suspeito aparece dentro da viatura policial com sinais de agressões - que teriam sido cometidas por populares.

O suspeito (que não teve a identidade revelada) cometeu o delito cerca de 24 horas depois de ser detido na Capital por sair de um bar, no bairro Varjota, sem pagar uma conta de R$ 4.363,13.

No estabelecimento comercial em Fortaleza, ele comprou bebidas alcoólicas, carnes, sobremesas e camarão. Ele teria ainda se passado por jogador de futebol, contratado dois seguranças e dois motoristas de aplicativo.

Ele foi detido e levado ao 2º DP (Aldeota), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi aberto um Boletim de Ocorrência (B.O) por crimes contra o patrimônio. O representante do bar não decidiu dar continuidade à denúncia.

