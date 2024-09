Polícia descobre lista de membros da GDE em celular de 'recrutador' da facção no Ceará

Dois homens acusados de integrar uma célula da facção Guardiões do Estado (GDE) foram condenados na Justiça do Ceará. Davi da Silva Rodrigues, conhecido como 'Criminoso' , e Edilanio Cordeiro de Oliveira foram sentenciados por participar de organização criminosa armada.

As autoridades chegaram aos nomes da dupla após a prisão de Antônio Cristiano de Andrade Costa, o 'Centenário', apontado na investigação como um recrutador da facção. Consta nos autos que 'Centenário' era responsável pelo cadastro de novos integrantes da facção e no celular dele tinha uma lista com, pelo menos, 100 nomes de membros da GDE.

De acordo com a sentença proferida na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no fim do último mês de agosto, Davi foi condenado a oito anos e sete dias de reclusão e Edilanio a nove anos e sete meses. Ambos negaram participar de facção, por meio das defesas.

Devido à quantidade de acusados, o processo foi desmembrado e neste saiu a condenação da dupla.

Os advogados Pedro Rocha e Flávio Uchôa, que representam a defesa de Davi da Silva, afirmaram à reportagem que vão recorrer da decisão.

Veja também Negócios 'Pix errado': entenda novo golpe que viralizou e saiba como se proteger Negócios Bancos alertam para 'golpe da tarefa'; saiba como funciona

"Se analisarmos o processo, veremos que há apenas duas provas contra Davi: um depoimento que sequer fora assinado e um celular apreendido sem mandado. O Judiciário, de forma reiterada, vem rejeitando acusações com base nesse tipo de prova, considerada nula; recentemente, obtivemos uma absolvição de 96 réus em um único processo e por motivo semelhante. Buscaremos a reforma desta sentença em segundo grau", segundo os advogados.

A defesa de Edilânio não foi localizada.

RECRUTAMENTO PARA A FACÇÃO

'Centenário' "seria o responsável pela coordenação dos ataques na região do Conjunto Alameda das Palmeiras, bairro Pedras". No celular dele foram localizados grupos de Whatsapp voltados para o batismo de membros da GDE.

"Além dos membros aqui denunciados, o cadastro extraído revela o ingresso de adolescentes na organização criminosa" Juízes da Vara de Delitos de Organização Criminosa

Antônio teria dito aos investigadores que era padrinho na facção do denunciado Davi da Silva e que Davi tinha função de tráfico dentro do grupo armado. Quando questionado em juízo, Davi exerceu o direito de se manter em silêncio.

"É importante destacar que a defesa do réu se limitou a tentar afastar a culpabilidade do acusado sem apresentar qualquer prova substancial que sustentasse sua tese" Juízes, sobre a defesa de Davi

A investigação teve desdobramento e em fevereiro de 2024 Edilânio foi preso, também vindo a negar os crimes.

A SENTENÇA

Consta na sentença que "a descoberta da ficha de filiação dos réus na GDE representa uma causa provável suficiente para embasar a convicção sobre a procedência da acusação. Ainda mais, tendo em vista a existência de outras provas que corroboram a tese acusatória, as quais serão detalhadamente apresentadas adiante".

Para os magistrados, "a prova direta por si só fosse capaz de sustentar a condenação dos réus, acervo probatório indireto apresentado torna a acusação ainda mais robusta e convincente. Com efeito, tais elementos de convicção convergem para uma conclusão coerente, fortalecendo a tese da participação dos acusados na facção criminosa em questão".