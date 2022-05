Polícia apreende mais de 6 milhões de cigarros contrabandeados em Itapipoca, Interior do Ceará

Mais de 6 milhões de cigarros foram apreendidos em Itapipoca, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (11). O material contrabandeado estava dividido em 601 maços, interceptados pelo Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Quatro homens foram presos na ação policial, que terminou ainda com três veículos e uma arma de fogo apreendidos. A carga chegou pela praia Barra das Moitas, próximo ao município de Amontada.

O destino das 300.500 carteiras de cigarros era Caucaia, na Grande Fortaleza. Os policiais perceberam a atividade suspeita em uma patrulha. Os suspeitos contrabandeavam a carga em um caminhão-baú, escoltado por homens armados em dois carros.

Abordagem

De acordo com a PMCE, a abordagem foi na zona rural de Itapipoca. Um dos suspeitos atirou contra os agentes de segurança, fato que iniciou um confronto. Os criminosos então abandonaram um revólver calibre .38 e os dois carros.

Uma parte do grupo conseguiu fugir da prisão em flagrante. Três foram presos na boleia do caminhão: Magno Ferreira de Oliveira, de 39 anos, o motorista do caminhão, com passagens por receptação e crime contra a fé pública e Josué Farias Bindá, 21, com antecedente por posse ilegal de arma de fogo.

Carlos Wagner da Silva, 42, conhecido como Cacá, estava em um dos carros e também foi detido. O grupo preso está à disposição da Justiça.

Todos foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e receptação. A Delegacia Regional de Itapipoca conduz as investigações para elucidar o caso e localizar os demais participantes do crime.

