Mestre de capoeira condenado por estuprar criança é preso dentro de um bar no Interior do Ceará

PCCE

"O homem possuía um grupo de capoeira na região e ensinava crianças e adolescentes. Por ser próximo da mãe da vítima, ele não levantou suspeitas. Quando a vítima deixou de morar com a mãe e passou a conviver com os avós, ela teve coragem de contar sobre o crime. A partir da denúncia na delegacia especializada foi possível cessar o crime e colher elementos suficientes que resultaram na condenação do homem por 34 anos de prisão"