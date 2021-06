Mestre de capoeira investigado por assédio sexual no Ceará se afasta da presidência de grupo

Reinaldo Ramos Suassuna, conhecido como mestre Suassuna, investigado por assédio sexual contra jovem capoeirista cearense, anunciou que está se licenciando da presidência da Associação de Capoeira Cordão de Ouro. Operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) apura crimes de estupro e assédio atribuídos a mestres de capoeira do grupo.

Em nota oficial divulgada nesta terça-feira (8), Suassuna afirma que "pelos próximos dias" se afastará dos deveres de presidente "por motivos de saúde". Ele disse estar disposto a colaborar com as autoridades e também anunciou que outros capoeiristas citados nas denúncias foram afastados.

O mestre de capoeira é suspeito de assediar um jovem durante um evento de capoeira em Fortaleza. O garoto, que tem a identidade preservada por motivos de segurança, contou que, na ocasião, o homem tentou pegar nas partes íntimas dele.

A vítima é a mesma que relata ter sido estuprada por outro mestre da Cordão de Ouro quando tinha apenas 12 anos. Marcos Antônio Lopes de Souza, o "Espirro Mirim" teria abusado do adolescente em sua residência, à época do crime localizada no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

Marcos Antônio Lopes de Souza emitiu nota, nesta segunda (7), para rebater e repudiar as acusações de que cometeu crimes sexuais. Segundo o documento, as denúncias se tratam de "notícias falsas envolvendo, de forma caluniosa, a minha pessoa".

Mestre diz que repudia abuso sexual e pedofilia

Na nota, mestre Suassuna afirma que toda a comunidade da Cordão de Ouro tem "sentimento de veemente repúdio a odiosa prática de pedofilia, abuso e violência sexual". Posicionamento foi reiterado no texto desta terça, mas já havia sido externado quando os casos vieram à tona.

Mestre Suassuna Presidente da Cordão de Ouro Hoje é com tristeza que vemos o nome da nossa estimada instituição ser atrelado a acusações de práticas rechaçadas por todos nós. Todavia, em que pesa a gravidade das acusações, entendemos que nada pode apagar a nossa história e nossa imensa contribuição para a sociedade e comunidades nas quais estamos inseridos"

Providências jurídicas

O anúncio de afastamento de Suassuna cita ainda que a entidade sempre se preocupou com a proteção de crianças e adolescente. O mestre de capoeira informou que a equipe jurídica vem tomando providências para solucionar os casos.

"Certos de que ao final de tudo a justiça será feita, inocentando aqueles que são inocentes e punindo aquele(s) que por ventura seja(m) culpado(s).

Veja nota na íntegra;

Legenda: Mestre capoeirista divulgou que se afastará da presidência por motivos de saúde Foto: Reprodução