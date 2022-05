Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 45 milhões em Caucaia; veja vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a apreensão de 250 kg de cocaína, carga avaliada em R$ 45 milhões, na tarde desta quinta-feira (12), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Além da apreensão da droga, foi encontrada em posse do motorista uma arma sem registro.

A operação ocorreu na BR-020, quando a PRF decidiu fazer uma vistoria de rotina em um caminhão-guincho que chegava à região. O suspeito é natural do Paraná e transportava o material de São Paulo para Fortaleza. O nome dele não foi informado.

Assista ao vídeo:

Operação

Durante a abordagem, no momento da vistoria na cabine do caminhão, a equipe policial encontrou uma arma ilegal sem registro dentro da bagagem do motorista, segundo o policial S. Rangel, da PRF, que fez parte da operação.

Ainda de acordo com a PRF, a partir da arma encontrada, os profissionais resolveram aprofundar a abordagem. Então, foi encontrada, em um compartimento falso abaixo do guincho, a cocaína, carga avaliada em cerca de R$ 45 milhões. À Polícia, o suspeito informou que receberia a quantia de R$ 20 mil para realizar o transporte da droga.

As investigações seguem a cargo da Polícia Federal.