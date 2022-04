PF prende modelo e empresário cariocas tentando levar cocaína para Barcelona

A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde desse sábado (23) o empresário Guilherme Portes, 29, e a modelo Andressa Ottoni, 21. Eles foram flagrados transportando aproximadamente 5,2 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.

O casal pretendia embarcar em voo para a cidade portuguesa de Funchal, na Ilha da Madeira, de onde partiriam com a droga até Barcelona, na Espanha.

A droga foi encontrada no forro da bagagem despachada por eles, após fiscalização de rotina de agentes da PF lotados na Delegacia Especializada do Galeão (Deain).

Pena pode chegar a 15 anos de prisão

Eles foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

Ambos cariocas, o empresário circula no meio político do Rio de Janeiro e Andressa faz trabalhos como modelo e influencer. Nas redes sociais, costumam ostentar fotos de viagens.