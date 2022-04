Japão confirma 10 pessoas mortas e 16 desaparecidas em naufrágio de barco turístico

A Guarda Costeira confirmou, neste domingo (24) que 10 pessoas morreram e 16 estão desaparecidas depois que um barco turístico, o “Kazu I”, naufragou nas águas agitadas do norte do Japão no sábado (23). Dos mortos, 7 são homens e 3 mulheres.

O barco Kazu I partiu na manhã de sábado com 26 pessoas a bordo para um passeio pela península de Shiretoko, local declarado Patrimônio da Humanidade pela natureza intocada a nordeste da ilha japonesa de Hokkaido, no norte do Japão.

Na ocorrência com o Kazu I, às 13h15 no Japão (03h15 de Brasília) de sábado, o barco turístico enviou um pedido de ajuda e avisou que estava afundando, com uma parte inclinada a 30 graus.

A Guarda Costeira só chegou ao local do naufrágio depois de três horas.

A península de Shiretoko foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2005 por sua vida selvagem distinta, incluindo o ameaçado Leão-marinho-de-steller, bem como aves migratórias e ursos pardos.

Os barcos turísticos são populares na área com visitantes que vêm para ver baleias, pássaros e outros animais selvagens

Trabalho de resgate

As buscas são feitas com o apoio de helicópteros policiais e militares e embarcações de pesca locais. A embarcação transportava 24 passageiros, incluindo duas crianças, e dois tripulantes.

Todos usavam coletes salva-vidas, mas a temperatura da água durante o dia era de 2ºC a 3ºC. O Kazu I já tinha sofrido um acidente durante uma excursão em junho de 2021, segundo a mídia japonesa.

Na época, o incidente não causou feridos, mas uma investigação foi aberta pela polícia contra o capitão do barco por negligência.