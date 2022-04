Barco de turismo com 26 pessoas a bordo naufraga no Japão e está desaparecido

Um navio de turismo com 26 pessoas a bordo, incluindo 2 crianças, desapareceu nas águas do norte do Japão, neste sábado (23). Os tripulantes chegaram a enviar alerta de que estavam naufragando, segundo informações da imprensa japonesa.

O “Kazu 1”, que pesa 19 toneladas, navegava em águas agitadas nos arredores da ilha de Hokkaido, quando enviou um pedido de socorro às 13h15 locais (1h15 em Brasília). Em seguida, o contato com a embarcação foi perdido.

A tripulação, composta por um capitão e um membro de convés, chegou a avisar que a proa do barco estava inundada e afundando.

A Agência Meteorológica do país afirma que as ondas estavam a 3 metros de altura na região, no momento em que o barco emitiu o pedido de socorro.

Seis barcos de patrulha da Guarda Costeira japonesa e 4 aeronaves foram enviados para procurar o barco de turismo. Uma aeronave militar de busca e salvamento também foi inclusa nos trabalhos.

De acordo com a empresa proprietária e operadora da embarcação, o “Kazu 1” deixou o porto de origem pela manhã, numa excursão que deveria durar 3 horas para observar a vida selvagem marinha.

Segundo acidente com o mesmo barco

De acordo com a 1ª Sede Regional da Guarda Costeira japonesa, é o segundo acidente no qual o “Kazu 1” se envolve. Em junho de 2021, o barco caiu em águas rasas imediatamente após deixar o porto de pesca de Utoro, na cidade de Shari.

Um total de 23 pessoas, sendo 21 passageiros e 2 tripulantes, estavam a bordo do barco de turismo, mas não houve feridos, e eles deixaram as águas rasas e retornaram ao porto por conta própria. As informações são da rede de notícias japonesa NHK.