PM apreende 20 kg de maconha durante patrulhamento em Caucaia

Cerca de 20 kg de maconha foram apreendidos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (23). Nenhum suspeito foi preso.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) no bairro Parque Soledade, segundo a Polícia Militar.

Os PMs viram pessoas em atividade suspeita entrando em uma região de mangue. Ao realizar diligências pela área, a equipe encontrou dois sacos com 35 tabletes de maconha. Também foi encontrado um pote de suplemento com a droga.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou na operação.

O entorpecente foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil deve seguir com as investigações para capturar os envolvidos no crime.