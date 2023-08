Dois homens são mortos em troca de tiros com a PM após tentativa de feminicídio em Juazeiro do Norte

Dois homens foram mortos em um confronto policial em Juazeiro do Norte na noite de terça-feira (22), após recebimento de denúncias sobre uma tentativa de feminicídio. A ocorrência foi atendida por agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

As informações recebidas por meio de denúncia apontavam que um homem estava à procura da ex-companheira para matá-la, o que deu início a um patrulhamento no bairro João Cabral por volta das 21h30.

Nas proximidades da casa da vítima, uma jovem de 17 anos, dois homens foram encontrados em um veículo enquanto efetuavam disparos contra o local. Ao perceber a presença dos agentes de segurança, eles teriam direcionado os tiros para a viatura, o que iniciou uma resposta.

Uma perseguição, então, ocorreu entre os policiais e os homens, sendo finalizada na frente da casa de um deles. Baleados, os dois foram socorridos pelos agentes ainda com vida, mas vieram a óbito logo depois.

Durante a ocorrência, foram apreendidas dois revólveres, munições, cocaína e alguns celulares, enquanto um veículo roubado, utilizado por eles durante a ação, foi recuperado.