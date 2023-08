Suspeito de roubo em Quiterianópolis há cinco anos é preso em São Paulo

Um homem suspeito de cometer um roubo em Quiterianópolis, no interior do Ceará, em 2018, foi capturado em São Paulo, nesta terça-feira (22). Os policiais chegaram a Geonildo Sousa de Freitas, 32, por meio de uma investigação coordenada pela Delegacia Regional de Tauá.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com informações da 1ª Delegacia de Capturas da Polícia Civil de São Paulo, o suspeito não resistiu ao cumprimento do mandado de prisão. Ele foi encontrado no bairro Vila Buenos Aires.

Geonildo está, agora, à disposição da Justiça. Não foi informado se ele será transferido para o Ceará.