Homem é preso suspeito de estupro e por armazenar vídeos íntimos de sobrinha da companheira no Ceará

Um homem de 45 anos foi preso, na manhã dessa terça-feira (22), suspeito de cometer crime de estupro de vulnerável e por armazenar conteúdo de pornografia infantojuvenil no município de Ocara, no interior do Ceará. De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a vítima tem 16 anos e é sobrinha da companheira do suspeito.

Investigações apontam ainda que o homem estaria armazenando vídeos da vítima com cunho sexual e utilizando o material para ameaçá-la.

Após denúncia, equipes da Delegacia Municipal de Ocara e Regional de Baturité cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito, que estava sendo investigado pelo crime de estupro contra a adolescente de 16 anos.

Um aparelho celular foi apreendido durante as buscas no imóvel. O homem foi conduzido para a unidade policial, onde teve os mandados cumpridos contra ele.