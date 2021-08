PF faz buscas no Ceará em operação que investiga ataque hacker ao site do STF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), um mandado de busca e apreensão no Ceará contra um suspeito de participar da invasão ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda não há detalhes sobre o envolvimento, o perfil e a cidade do hacker.

Além do Ceará, os agentes fizeram buscas também no Rio de Janeiro. Nos dois locais, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão submetidos a perícia.

As buscas fazem parte da Operação Leet, deflagrada pela PF para investigar um ataque hacker ao sítio eletrônico do STF no último dia 3 de maio. A ameaça foi identificada por parte da equipe de tecnologia da informação da Corte.

"Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos nos artigos 154-A, §3º e 288, ambos do Código Penal, com penas que, somadas, podem chegar a cinco anos de reclusão", informou a PF em nota.

O Diário do Nordeste solicitou outros detalhes à Superintendência da PF no Ceará, e aguarda retorno.