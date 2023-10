PF deflagra operação contra engenheiro e arquiteta suspeitos de atuar ilegalmente no Ceará

Cumprindo dois mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação em Fortaleza e no Eusébio, no Ceará. O objetivo da investigação, iniciada no ano passado, é desarticular um esquema de fraude de documentos que permitiu que os envolvidos conseguissem autorização dos Conselhos Regionais de Engenharia (Crea-CE) e Arquitetura (CAU/CE) para atuar ilegalmente.

De acordo com informações da PF, as investigações mostraram indícios de que um casal teria falsificado diploma e histórico escolar dos cursos de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo. Com os certificados fraudulentos, a dupla teria obtido autorização do Crea-CE e do CAU- CE para atuar profissionalmente, trabalhando, de forma ilegal, como arquiteta e engenheiro em diversas obras.

“Esse suspeito de atuar como engenheiro atuava exatamente no Eusébio, em condomínios. E a falsa arquiteta tinha um endereço [de atendimento] na Praia do Futuro. Eles tinham uma sociedade aqui em Fortaleza, mas atuavam também nesses condomínios”, explicou Alan Robson Alexandrino, chefe da Delegacia Regional de Polícia Judiciária.

INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO

Durante o cumprimento dos mandados, expedidos pela Justiça Federal, agentes encontraram a documentação suspeita na residência dos acusados.

“Os suspeitos optaram por permanecer em silêncio e negaram atuar como engenheiro e arquiteta, mas as provas, [presentes] no inquérito policial que está em curso, apontam fortes indícios dessa atuação. Inclusive, em redes sociais, com publicações sobre essa atuação profissional”, revelou o delegado.

Apreendido, o material passará por perícia, enquanto os investigadores à frente do caso analisam a possível participação de outros indivíduos no esquema. Vale lembrar que o andamento da apuração policial será compartilhado com os conselhos profissionais afetados.

Caso a infração seja confirmada, os acusados podem responder por falsidade ideológica e uso de documento falso, crimes que resultam em penas de até 10 anos de prisão e multa, conforme informado pela corporação.

CLIENTES PREJUDICADOS

Como os acusados ainda não foram julgados, a Polícia Federal não pode revelar os nomes da dupla, mas orienta que clientes que acreditem ter sido vítimas da possível fraude, procurem as entidades profissionais para esclarecimentos.

“É importante que a população, se tiver alguma desconfiança, busque o Conselho Regional ou a Polícia Federal, que a gente informa se há algum vínculo com a obra suspeita.”, afirmou Alexandrino.

É possível entrar em contato com o Conselho Regional de Engenharia através do site da entidade ou dos números (85) 3453-5800 e Whatsapp (85) 99113-3289. Já para contatar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, os interessados podem ligar para o número (85) 3055-6440 ou acessar a página da entidade.

Também é possível falar com a Polícia Federal através do canal de atendimento da corporação, disponível no site da PF.

*Sob a supervisão de Mariana Lazari