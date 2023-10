Acusado de matar adolescente por vingança ao assassinato da mãe em Fortaleza não vai a julgamento

A Justiça Estadual decidiu impronunciar (isto é, não levar a julgamento) um réu denunciado por matar um jovem de 15 anos, em Fortaleza, em abril deste ano. O homicídio seria motivado por vingança ao assassinato da mãe do acusado, segundo a investigação policial.

A decisão a favor de Glauber Uchoa Cavalcante foi proferida pela 3ª Vara do Júri de Fortaleza, no último dia 6 de outubro. "Diante do acervo de provas produzido, concluo que não foram reunidos indícios suficientes que levassem a indicar o acusado como autor do crime em alusão, razão pela qual impõe-se a sua impronúncia, conforme inicialmente anotado", concluiu o juiz Fábio Rodrigues Sousa.

O processo criminal faz parte do projeto Tempo de Justiça, que pretende dar celeridade às ações penais. Apenas seis meses depois do crime, o magistrado já decidiu por não levar o réu a júri popular. O juiz acatou pedidos tanto da defesa de Glauber como da acusação, realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), para que o acusado fosse impronunciado.

O MPCE chegou a denunciar Glauber Uchoa Cavalcante e pedir sua condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e por circunstância que dificultou a defesa da vítima), em maio deste ano. Entretanto, o representante do Ministério Público pediu a impronúncia do réu, em audiência de instrução realizada no último dia 25 de julho.

Veja também

Homicídios em sequência

Glauber Uchoa Cavalcante era acusado de matar um adolescente de 15 anos a tiros, na Travessa Tabuleiro do Norte, bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, na manhã de 14 de abril deste ano. O jovem foi assassinado perto da residência da namorada, por pessoas que estavam em um carro.

Conforme a denúncia do MPCE, o adolescente era suspeito de matar a mãe de Glauber, Maria Uchoa Cavalcante, nos cruzamentos das ruas Gandola com Maranhão, no bairro Couto Fernandes, horas antes do outro homicídio, na madrugada daquele dia 14.

Glauber teria dito, no local do crime que vitimou a sua mãe, mesmo na presença de policiais, que "tentaram me matar ontem, não conseguiram e mataram minha mãe hoje. Eu vou pegar esses caras". Em seguida, o suspeito saiu em uma motocicleta.