Padrasto e enteado são capturados suspeitos de tentativa de assalto com simulacro no Bonsucesso

Dois homens foram capturados suspeitos de terem realizado uma tentativa de assalto com um simulacro de arma de fogo, na noite de desta quarta-feira (10), no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. A Polícia Militar (PM) informou que Diego Hélio Sandro Silva Barbosa e o adolescente de 13 anos são padrasto e enteado, e que Diego Hélio estava em liberdade há menos de 10 dias e usava tornozeleira eletrônica.

Equipes da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foram acionadas logo após a tentativa de assalto. A vítima afirmou que estava a pé quando foi surpreendida por dois homem que estavam em um Chevrolet/Prisma.

Vítima conseguir fugir

Na ocasião, um deles, que estava na direção, desceu do veículo apontando uma arma de fogo. A vítima correu e conseguiu fugir da dupla, e observou que o que havia descido do carro usava uma tornozeleira eletrônica.

Os policiais militares entraram em contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e verificaram que as pessoas que faziam uso do equipamento naquela região. Em seguida, chegaram à Rua Alípio Martins, no Bonsucesso.

Adolescente liberado

Ainda na casa, os agentes do motopatrulhamento do BPRaio localizaram o Chevrolet/Prisma que teria sido usado no crime. Padrasto e enteado foram abordados na frente da residência e, na ofensiva, a Polícia Militar encontrou um simulacro de arma de fogo na posse dos dois.

Posteriormente, eles foram encaminhados à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA ), no bairro São Gerardo, na capital cearense. A vítima não conseguiu confirmar se o adolescente de 13 anos estava no momento do crime, e ele foi liberado. Diego Hélio disse ter agido sozinho.

Antecedentes criminais

Também no depoimento, a vítima falou que havia duas pessoas no carro. Diego Hélio já respondia tráfico de drogas e crime de trânsito. De acordo com a PM, ele estava em liberdade há menos de 10 dias.

O veículo usado na ação era de outro familiar do preso. Diego Hélio foi encaminhado para o 10º Distrito Policial (DP), no bairro Antônio Bezerra, onde o procedimento foi encaminhado depois da DCA.