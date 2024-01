Nova coordenadoria para emissão da carteira de identidade terá sala para atendimento a autistas

A Perícia Forense do Ceará (Forense) irá inaugurar uma nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) nesta quinta-feira (11), no Benfica, em Fortaleza. O local contará com uma sala sensorial exclusiva para atendimento ao público com transtorno do espectro autista (TEA).

A Coordenadoria é comumente procurada por quem deseja emitir a Identidade Civil, antes chamada de RG. Agora, o documento será substituído pela Carteira de Identidade Nacional, que será vinculada ao CPF e a um número nacional, permitindo a integração com outros órgãos e serviços públicos.

Para a construção do espaço, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões pelo Governo do Estado.

Troca de documento

A nova Carteira de Identidade terá apenas o CPF como número único de identificação e começará a ser emitida no Ceará a partir deste mês de janeiro — prazo máximo determinado pelo Governo Federal. Além disso, os documentos de identidade atuais, na versão antiga, deverão ser substituídos até 2032.

Quem quiser substituir o RG atual pela nova CIN não pagará taxa, caso opte pelo documento em cédula. Se preferir o formato em cartão, precisará pagar a taxa de R$ 68.