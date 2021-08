Mulher que fazia logística e contabilidade do tráfico em Caucaia é presa pela Polícia Militar

Uma mulher identificada como Maria Capelinne Martins Rodrigues, de 30 anos, foi presa em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na tarde desta sexta-feira (27). A reportagem apurou que a suspeita integra a quadrilha que era comandada por Francisco Cilas de Moura Araújo, conhecido como "Mago", número 1 de uma facção na cidade.

Maria era responsável pela logística e contabilidade do tráfico de drogas na região. O paradeiro dela foi informado por denúncias anônimas. Equipes da Força Tática e do Serviço Reservado do 12º Batalhão participaram das diligências e efetuaram a captura no Parque Soledade.

Contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto. Consta na sua ficha criminal passagens pela Polícia por crimes como tráfico de drogas e organização criminosa. Não há informações se com Maria foram encontradas armas de fogo ou munições. Ela foi encaminhada até a delegacia da região.

Chefe preso no Piauí

Francisco Cilas de Moura Araújo foi preso em um apartamendo de classe média/alta em Teresina, Piauí, em julho do ano passado. Seu nome estava na lista dos criminosos mais procurados do Ceará e, conforme as autoridades, o criminoso era responsável por dar ordens para execuções realizadas em Caucaia.

