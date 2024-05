Mulher é resgatada de cárcere privado após marido impedir visita de juizado em Maracanaú

Uma mulher foi resgatada de cárcere privado na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima estava sendo mantida presa pelo próprio marido, que foi detido.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, o homem foi conduzido por uma equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) a uma delegacia. Ele estava "psicologicamente alterado" e impediu a visita de agentes do Juizado da Mulher de Maracanaú à vítima.

Veja também Segurança MPCE contesta laudo sobre saúde mental de educador físico que matou esposa a facadas em Fortaleza Segurança Coordenador de escola municipal no Crato é exonerado após denúncia de violência sexual

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e deteve o suspeito. A vítima foi liberada do cárcere.