Coordenador de escola municipal no Crato é exonerado após denúncia de violência sexual

Um coordenador de uma escola no Crato, no Cariri cearense, foi exonerado nesta quarta-feira (22) após pedido do Ministerio Público do Ceará (MPCE). O educador é suspeito de "atentar contra a dignidade sexual" de um estudante da Rede Municipal.

A Secretaria de Educação da cidade informou que exonerou o servidor após conhecimento do ocorrido. "A secretaria está à disposição para colaborar com todas as providências cabíveis", disse a Pasta em nota.

Veja também Segurança PM de folga é baleado de após tentativa de roubo em Juazeiro do Norte; suspeito morre após confronto Segurança Polícia devolve 300 celulares às vítimas de furtos e roubos no Ceará

O MPCE também solicitou que a diretora da unidade escolar fosse afastada das funções. Na recomendação, o órgão alega que a responsável não comunicou o fato à Secretaria Municipal de Educação. A educadora teria ainda orientado os responsáveis legais da criança que não levassem a denúncia à pasta.

Conforme recomendação do promotor e Justiça David Moraes da Costa, também foi pedido a instauração de um procedimento administrativo disciplinar.