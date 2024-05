PM de folga é baleado após tentativa de roubo em Juazeiro do Norte; suspeito morre após confronto

Um policial militar de 51 anos foi baleado de raspão no rosto após reagir a uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira (21) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.

O oficial, identificado como o subtenente Marinilson Pereira dos Santos, estava de folga e foi abordado quando chegava em casa, por volta das 23 horas.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, três homens participaram do crime, e fugiram do local em um veículo de cor prata. Imagens do carro em fuga foram registradas por uma câmera de segurança.

O policial foi socorrido por colegas da corporação para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendido e liberado.

Suspeito morreu após disparar contra policiais

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que após denúncias sobre a localização do veículo utilizado na ação criminosa, os militares do 2º Batalhão foram até o Sítio Santa Rosa e iniciaram as buscas.

"No lugar, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo motorista. A fim de garantirem a legítima defesa e neutralizar a injusta agressão, os policiais reagiram", diz o texto.

O motorista foi ferido e socorrido com vida ao hospital regional, mas não resistiu e foi a óbito. A arma de fogo do suspeito foi apreendida. As diligências seguem em busca dos outros dois suspeitos.