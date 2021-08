Mulher é presa por suspeita de matar namorado policial militar com tiro no Interior do Ceará

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante em uma ação das polícias Civil do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE) por suspeita de matar com um tiro o namorado, um policial militar de 34 anos, no Município de Itatira (a cerca de 180 km de distância de Fortaleza).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de um suposto suicídio, em uma residência no Centro de Itatira, ocasião em que os policiais militares comprovaram a morte do colega de farda, o soldado José Edirlane Ferreira.

No imóvel, a composição policial apreendeu uma pistola calibre 380, um carregador de pistola, uma espingarda e 14 munições intactas. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu indícios que auxiliaram nas investigações.

A companheira do soldado Ferreira, Maria Amanda Sousa Alves, foi localizada e levada à Delegacia Regional de Canindé, para prestar depoimento. No interrogatório, ela entrou em contradição e confessou o crime.

Maria Amanda afirmou que efetuou o disparo fatal após um desentendimento com o namorado. Ela foi autuada pela Polícia Civil por homicídio qualificado (por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima). O Inquérito Policial já foi concluído e enviado à Justiça Estadual, de acordo com a SSPDS.

A Pasta reforçou a importância da população contribuir com as investigações policiais, a partir de denúncias pelos números 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, e (85) 3101-0181, que também é número de WhatsApp. As denúncias podem ser feitas ainda para o (85) 3343-6813, da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

Polícia Militar lamenta morte

A PMCE lamentou, em nota, a morte do soldado José Edirlane Ferreira. O corpo do policial militar será sepultado na tarde desta segunda-feira (23), no Distrito Bandeira Nova, em Itatira, segundo a Corporação.

Polícia Militar do Ceará Em nota O PM ingressou na Corporação em 10 de junho de 2014 e desempenhou seu trabalho com muita dedicação e profissionalismo em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, estava lotado na 4ª Companhia do 4º Batalhão Policial Militar. O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição.