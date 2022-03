Mulher é morta pelo companheiro na frente do filho em Iguatu

Uma mulher foi morta a tiros na cabeça pelo companheiro em Iguatu, no Sul do Ceará, nessa segunda-feira (28). O suspeito tirou a própria vida em seguida com um disparo de arma de fogo na mesma região. O crime ocorreu na frente de um dos filhos do casal.

Mayara Tiemi de Lima Melo, de 32 anos, e Jucier Melo, 37, viviam juntos há 10 anos, mas estavam em processo de divórcio. Vizinhos do casal relataram ter ouvido ao menos cinco tiros na casa onde eles moravam há cerca de três meses.

Os policiais que atenderam a ocorrência encontraram a arma utilizada no feminicídio seguido de suicídio em um quarto ao lado dos corpos lesões com "lesões decorrentes de disparos de arma de fogo", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. A Delegacia Regional de Iguatu deu início aos levantamentos preliminares e transferiu o caso para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu, que ficará à frente das investigações", complementou a Pasta.